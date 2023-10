L'association Alliance HQE-GBC, qui réunit les professionnels du bâtiment et de l'aménagement durables, vient de nommer Rachel Chermain en tant que directrice. Elle succède à cette fonction à Estelle Réveillard.

Nommée en juin 2020, Estelle Réveillard cède sa place de directrice de l'Alliance HQE-GBC France à Rachel Chermain, déléguée générale ajointe du syndicat professionnel Coédis.

Titulaire d'une maîtrise en langues étrangères appliquées, Rachel Chermain commence sa carrière professionnelle comme consultante au sein d'un cabinet de conseil en export privé. Elle intègre ensuite le secteur des organisations professionnelles, en tant que responsable développement France et international chez Inoha, qui fédère les industriels du bricolage et de l'aménagement du logement. Puis elle contribue à la création du syndicat Coédis, qui réunit les négoces en équipements et solutions électriques, génie climatique et sanitaires.

« Notre association est très heureuse d'accueillir Rachel Chermain qui, grâce à son parcours, saura piloter les actions de l'Alliance HQE-GBC dont l'utilité publique est plus que jamais primordiale pour la nécessaire transition environnementale, de concert avec les acteurs qui la composent », se félicite Marjolaine Meynier-Millefert, présidente de l'Alliance HQE-GBC.