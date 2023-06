Reach : l'Echa signale la toxicité de deux nouvelles substances

Deux nouvelles substances ont été ajoutées par l'Agence européenne des produits chimiques (Echa) à la liste des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) candidates en vue d'une autorisation, tenue dans le cadre du règlement Reach. Il s'agit de l'oxyde de diphénylphosphine et du bis(4-chlorophényl) de sulphone. La première molécule est un composé organophosphoré qui se retrouve dans une grande variété de produits chimiques, dont des encres et des colorants. L'Echa la considère potentiellement reprotoxique. La seconde, un composé organique, est utilisée dans la fabrication de produits en plastique de couleur blanche. Toujours selon l'Echa, cette substance serait très persistante et très bioaccumulable (ou vPvB), à la manière de certains perturbateurs endocriniens.

Au 14 juin, la liste compte désormais, avec ces deux ajouts, 235 substances candidates à autorisation. Pour rappel, les fabricants employant pour leurs produits l'une des substances listées à une concentration supérieure à 0,1 % doivent informer leurs clients de leur toxicité potentielle et en notifier l'Echa. « Ces substances pourront passer à l'étape supérieure et rejoindre la liste des substances soumises à autorisation à l'avenir, indique l'agence. Si tel est le cas, (leur) utilisation sera interdite dans l'Espace économique européen (EEE) à moins d'en obtenir l'autorisation auprès de la Commission européenne. » En avril dernier, cette dernière avait par ailleurs suggéré d'ajouter huit autres substances « de la plus haute priorité », dont le plomb, à cette même liste (comptant actuellement 59 substances).