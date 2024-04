Le flotteur Green river expérimente la récupération multiénergie

Un prototype de plateforme flottante multisource électrique a été mis à l'eau dans le port d'Honfleur (Calvados), début avril, pour deux ans. Fruit de trois années d'un travail mené par l'école d'ingénieurs Builders, Haropa Port et l'université de Caen, le flotteur Green river vise à produire, récupérer et redistribuer de l'énergie dans les ports, et ainsi faire la démonstration de plusieurs technologies innovantes.

La plateforme de sept tonnes sera équipée, dans les prochaines semaines, de tensionneurs actifs intégrés à des systèmes hydrauliques. Ces tensionneurs viseront à récupérer l'énergie produite par le mouvement d'un bateau amarré, par exemple. « L'idée est de stabiliser le navire et de récupérer l'énergie mécanique produite. Ce système pourrait aussi être déployé sur d'autres structures, comme les pontons qui sont eux aussi soumis au mouvement de la houle, afin de récupérer un peu d'énergie », explique Guillaume Carpentier, directeur de l'ingénierie de l'école.

Un jumeau numérique pour optimiser l'installation

Si, pour l'instant, l'installation ne peut produire que quelques kilowatts, « on peut imaginer à terme parvenir à produire suffisamment d'électricité pour couper les auxiliaires d'un navire lorsqu'il est à quai ». L'objectif n'est pas de remplacer des moyens de production d'énergie, mais plutôt de profiter d'un changement d'infrastructure pour intégrer des solutions destinées à produire de l'électricité sur place dans une démarche de décarbonation, explique encore le directeur de l'ingénierie.

L'installation sera également équipée, par l'université de Caen, de turbines éoliennes et hydroliennes à axe vertical, utilisant des pales à trajectoire non circulaire pour augmenter le rendement (30 %). « On peut imaginer que ces éoliennes soient installées en bordure de route pour récupérer l'énergie lors du passage de camions », illustre Guillaume Carpentier.

Des cellules à déformation, développées par Scienteama, vont, quant à elles, permettre de récupérer l'énergie d'impacts des vagues et des ondes de batillage pour alimenter les capteurs installés sur le flotteur, afin de les rendre autonomes. Enfin, des panneaux solaires ont été ajoutés pour assurer la production d'énergie nécessaire à l'alimentation du système de contrôle et d'acquisition de données.

Financé à hauteur de 650 000 € par l'Ademe et la Région Normandie, le projet Green river va être complété par un deuxième projet, Twin power, qui créera un jumeau numérique de l'installation pour travailler à son optimisation. « On a montré que ça marche, mais il y a une marge d'amélioration », explique Guillaume Carpentier. Un autre prototype du flotteur pourrait également être installé dans un port espagnol, dans le cadre du projet Interreg Eneport.