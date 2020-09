Recyclage du papier : l'Assemblée nationale lance une mission d'information

L'Assemblée nationale a validé la création d'une mission d'information sur la filière du recyclage du papier. Les travaux ont débuté le 8 septembre avec le déplacement dans les Vosges de sa présidente, Isabelle Valentin (LR, Haute-Loire), de sa rapporteure, Camille Galliard-Minier (LREM, Isère), ainsi que de trois autres de ses membres.

« Cette mission d'information a été mise en place dans le but d'analyser les raisons de la crise que traverse la filière du recyclage du papier et dans l'objectif d'y apporter des réponses concrètes », expliquent les députés. Les auditions débuteront à l'Assemblée nationale le 16 septembre après-midi. Les parlementaires comptent se pencher sur plusieurs sujets : les limites culturelles et les freins économiques à l'intégration du papier recyclé, l'équilibre à trouver entre les filières papier et bois, ainsi que la qualité de la collecte et du tri.

Numérique, e-commerce et fermeture du marché chinois

Les parlementaires ont décidé de débuter leurs travaux en visitant deux sites industriels vosgiens : la papeterie Norske Skog Golbey (NSG), qui fabrique du papier journal et les papeteries de Clairefontaine.

Les producteurs ont mis en avant plusieurs causes pour expliquer leurs difficultés : la numérisation, qui implique une baisse de la consommation de papier, la fermeture du marché chinois, ou encore le développement du e-commerce, qui oriente davantage les besoins vers l'emballage carton.

Pour rappel, en 2014, Serge Bardy, alors député PS de Maine-et-Loire, avait déjà réalisé un rapport sur la filière papetière à la demande Matignon.