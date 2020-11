Recyclage des plastiques : l'Alliance européenne estime qu'il faudrait doubler la collecte sélective en Europe

Le 10 novembre, l'Alliance circulaire sur les plastiques a présenté les premières pistes pour incorporer, à l'échelle européenne, 10 millions de tonnes de plastiques recyclés en 2025.

Les quelque 250 acteurs publics et privés rassemblés dans cette initiative ont dressé un état des lieux de la collecte des déchets plastique dans l'Union européenne. Leur rapport montre que 70 % des déchets plastique collectés proviennent des cinq secteurs participant à l'Alliance : les emballages, l'agriculture, la construction, l'automobile et les équipements électriques et électroniques.

Les déchets triés représentent 44 % des plastiques collectés (56 % sont collectés dans la poubelle grise), soit 9,2 millions de tonnes. Environ 7,5 millions de tonnes de déchets plastique sont fournis aux recycleurs européens, ce qui permet de recycler effectivement 5,2 millions de tonnes.

Compte tenu du taux de recyclage effectif (70 % du flux fourni aux recycleurs), le rapport explique qu'il faudrait doubler la quantité triée et fournir 15 millions de tonnes de déchets plastique aux recycleurs en 2025, pour atteindre l'objectif de 10 millions de tonnes de plastiques recyclés.

L'Alliance propose aussi d'améliorer l'écoconception en vue du recyclage de 19 produits. Parmi ces produits figurent, les profils de fenêtre en PVC, les films agricoles en PE, les pièces de voiture en PP, ou encore une série d'emballages constitués de différentes résines. « Si tous les déchets plastique générés par ces 19 produits étaient collectés pour être recyclés, cela suffirait pour atteindre l'objectif de 10 millions de tonnes », estime l'Alliance.

En janvier prochain, l'Alliance proposera un système de traçage des flux de plastiques en Europe. Elle remettra aussi un rapport sur le potentiel d'amélioration de la collecte, du tri et du recyclage des déchets plastique.