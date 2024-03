Réseaux d'eau : la vente de la filiale de Veolia, Sade-CGTH, à NGE est finalisée

Sade-CGTH, entreprise spécialisée dans la conception, la construction, la réhabilitation et l'entretien des réseaux d'eau, rejoint désormais le groupe des « nouvelles générations d'entrepreneurs », NGE. Lancée fin 2023, la vente de la filiale de Veolia est désormais finalisée. Le montant de la vente s'élève en valeur d'entreprise à 260 millions d'euros. « Nous franchissons aujourd'hui une étape très importante dans l'évolution du groupe avec l'intégration de Sade, a indiqué Jean Bernadet, directeur général de NGE. La présence de Sade dans le groupe va être un levier puissant pour renforcer notre position en tant qu'acteur majeur dans le domaine de la conception et de la construction d'ouvrages et d'infrastructures essentiels. »

Pour Veolia, cette cession s'inscrit dans le cadre de la révision de son portefeuille d'actifs. Le groupe a estimé que les activités de construction ne faisaient plus partie de sa cible de métiers stratégiques. il ambitionne de devenir « le champion mondial français de la transformation écologique ». Une stratégie qui semble porter ses fruits. « L'année 2023 aura été une nouvelle année record pour Veolia, au-delà de nos objectifs, avec un chiffre d'affaires de 45 milliards d'euros, un EBITDA [indicateur financier américain : bénéfice avant intérêt, impôts et amortissement] en progression de 7,8 % et un résultat net courant en augmentation de 14,9 %, à 1 335 millions d'euros, soit le double de 2018, a indiqué Estelle Brachlianoff, directrice générale du groupe, à l'occasion de la présentation des résultats annuels. Ces excellents résultats sont le fruit d'un positionnement précurseur sur le marché porteur de la transformation écologique, comme de nos efforts continus de pilotage opérationnel strict. »