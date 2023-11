Réseaux d'eau : Veolia va vendre sa filiale Sade-CGTH à NGE

Veolia a annoncé céder sa filiale spécialisée dans la conception, la construction, la réhabilitation et l'entretien des réseaux (eau et énergie) Sade-CGTH à NGE, groupe français de BTP. Le montant de la vente s'élèverait à 260 millions d'euros. « Nous sommes très satisfaits de cette transaction qui s'inscrit dans le cadre de la revue stratégique régulière de notre portefeuille d'actifs, a indiqué Estelle Brachlianoff, directrice générale de Veolia. Elle se réalise dans de très bonnes conditions, ce qui permettra à Veolia de renforcer sa capacité d'investissement sur ses activités stratégiques. » Sade-CGTH compte près de 6 900 collaborateurs et représentait un chiffre d'affaires annuel d'environ 1,1 milliard d'euros en 2022.

Reste désormais, avant la finalisation de la transaction, à consulter les instances représentatives du personnel et à obtenir les autorisations réglementaires.