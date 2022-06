Ronan Vanot succède à Pierre de Lépinau, qui dirigeait la société de valorisation des déchets agricoles Adivalor depuis sa création, en 2001.

Nommé le 1er juin 2022, Ronan Vanot est le nouveau directeur géneral d'Adivalor, l'éco-organisme de la filière agricole qui s'occupe du tri des déchets de plus de 300 000 agriculteurs. Il sera épaulé par son prédécesseur, Pierre de Lépinau, qui reste directeur général délégué pour accompagner cette transition.

À 42 ans, le nouveau directeur rejoint Adivalor après quinze ans d'expérience dans le secteur de l'agrofourniture, dans lequel il a exercé des fonctions « commerciales, techniques et marketing ».

Ce changement de direction est l'occasion de réaffirmer les objectifs de performance de la gestion des déchets, avec un cap à 2030. Christophe Grison, président d'Adivalor, indique que « le nouveau directeur général aura pour principale mission de poursuivre les actions engagées dans le cadre de la feuille stratégique 2020-2025, coconstruite avec l'ensemble des actionnaires ». En effet, l'éco-organisme vise 100 % des déchets d'agrofourniture collectés et recyclés d'ici à 2030. Ronan Vanot souhaite « œuvrer pour renforcer et faire savoir la performance environnementale de l'agriculture française » tout en maintenant Adivalor comme un « acteur de référence » pour une l'économie circulaire « plus économe en ressources ».