Saterre, un outil d'aide à la décision pour les projets d'aménagements durables

Le 21 novembre, au Salon des maires à Paris, Sébastien Jaffrot, directeur adjoint des risques et prévention au Bureau de recherche géologique et minière (BRGM), et Clément Murgue, responsable des pôles agriculture et environnement chez TerraNis, ont présenté le nouvel outil baptisé « Saterre ».

Ce démonstrateur permet de mettre en lumière les zones d'intérêts (îlots de fraîcheur, etc.) ou à risques (inondation, retrait-gonflement des argiles, mouvement de terrain, etc.) pour les projets d'aménagement urbain, à partir de données brutes disponibles sur la zone étudiée. « L'outil se consulte de manière interactive sur une plateforme web développée par TerraNis », a expliqué Clément Murgue.

Saterre a été expérimenté sur la métropole d'Orléans. Il permet ainsi de dresser un état des lieux de l'existant au sein du territoire, accompagner la prise de décision des choix d'aménagement et des politiques publiques, sélectionner les projets les plus adaptés en fonction des contraintes et des ressources locales, ou encore simuler l'impact des aménagements sur le bâti et la végétation.

« Aujourd'hui, il y a le site Géorisques qui est développé par le BRGM avec le ministère de la Transition écologique, qui permet de recenser l'ensemble des risques sur le territoire, mais il ne fait pas le parallèle avec la ressource et n'a pas de lien direct avec des solutions d'aménagement. On s'est concentré, dans un premier temps sur l'Hexagone, pour développer Saterre mais l'objectif est aussi d'intégrer, à terme, les territoires d'Outre-mer. On cherche aussi à collecter le maximum d'informations utiles qui répondent aux besoins des décideurs », a souligné Sébastien Jaffrot.