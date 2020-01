Schéma directeur des énergies : l'Ademe et GRDF publient un guide pour accompagner les collectivités

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) et GRDF ont publié, ce mardi 28 janvier, un guide pour accompagner les territoires dans la réalisation de leur schéma directeur des énergies (SDE). Ce document méthodologique, d'une soixantaine de pages, s'appuie sur des exemples concrets. Il a été réalisé à partir de « l'expérience d'une vingtaine de territoires pionniers, aux profils diversifiés, et d'un comité d'experts ». Ce comité a réuni 40 acteurs issus de collectivités, d'agences d'urbanisme, d'organismes publics, et de distributeurs d'énergie. Il s'adresse aux acteurs de la planification énergétique, mais également de la planification territoriale et urbaine, expliquent l'Ademe et GRDF.

« L'un des enjeux clé du SDE est de sortir d'une vision en silo des énergies afin de promouvoir, au niveau local, un mix énergétique complémentaire et équilibré utilisant au mieux les ressources qu'il est possible de développer sur le territoire », expliquent les acteurs. Pour y parvenir, le document propose de réaliser un état des lieux détaillé du système énergétique existant avant d'évaluer globalement les actions à mener. Le guide aborde aussi la mise en œuvre concrète du SDE et le pilotage des investissements.

Pour rappel, le SDE est élaboré sur une démarche volontaire. Il « a vocation à optimiser le mix énergétique local sur la base des diverses ressources disponibles sur le territoire », précisent l'Ademe et GRDF.