Smart building : Spie Batignolles Énergie s'adjoint une offre de jumeau numérique

Le 15 janvier 2024, Spie Batignolles Énergie, opérateur couvrant l'ensemble des métiers de l'énergie et des services associés, a annoncé choisir Stereograph, société spécialisée dans l'édition de logiciels 3D pour le monde du bâtiment, pour la construction d'une offre autour notamment du jumeau numérique afin d'apporter plus de service et de valeur à ses clients.

À la différence d'un jumeau numérique (comme ceux de Kipsum ou de Metron), qui se connecte au système informatique de la structure faisant appel à ses services et travaille depuis sa périphérie, l'outil de Stereograph est au centre de l'administration informatique du site. Son utilisation dans le cadre de l'exploitation du nouvel institut de recherche de Servier, à Paris-Saclay, indique qu'elle suit les équipements connectés, pour faciliter la modularité des espaces de travail (bureaux, salles de réunion, laboratoire, centre de recherche) durant toute la vie du bâtiment, et retransmet les données traitées aux différents logiciels métiers tournant en interne (réservation des salles de réunion, pilotage de la climatisation, GMAO, etc.) et aux différents utilisateurs (mainteneur, employés de l'entreprise sur les lieux, etc.).

L'outil de Stereograph n'utilise pas l'intelligence artificielle. Sa valeur ajoutée réside dans son statut d'hypervision, bien pratique quand on sait les enjeux liés à l'interopérabilité des données dans la gestion d'un bâtiment (travaillée notamment par l'association professionnelle Smart Building Alliance, grâce à la création d'un référentiel commun).



Si la solution est conçue par essence pour les bâtiments à usage tertiaire, Magalie Piat, customer success manager de Stereograph, pointe son utilité avec l'essor « du caractère multidestination des nouveaux bâtiments », par exemple au cœur du quartier de La Défense.