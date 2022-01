"[...] reconnus comme zone de protection forte après une analyse au cas par cas effectuée par le préfet de région après avis des communes et de la Région concernées." : bon, autant dire que les choses ne vont pas beaucoup progresser de ce côté là, vu le manque de connaissances naturalistes dans les préfectures et les collectivités territoriales, si ce n'est leur méfiance viscérale vis-à-vis de tout ce qui est susceptible de porter atteinte à la liberté d'aménager, et l'entrisme des lobbies (chasse, agriculture et foresterie intensives, industrie, tourisme, etc.) !

L'expérience de la difficile et laborieuse création du réseau de sites Natura 2000 est là pour nous rappeler comment tout a été fait dans les fédés de chasse, les chambres d'agriculture, les conseils généraux, etc. pour la faire capoter.

Pégase | Aujourd'hui à 10h06