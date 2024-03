Sûreté nucléaire : les députés disent non à la fusion IRSN-ASN en commission

Et parallèlement, on apprend dans la presse que le programme des 6 EPR2, si "chers" au président de la République et à son ministre de l’Économie, va coûter nettement plus cher que prévu, a minima + 15,7 milliards d'€ soit la bagatelle de 2,6 milliards par unité !!! Quelle surprise, sachant que les EPR de 1ère génération ont tous coûté bien plus cher (+ 16 milliards pour Flamanville-3 à ce jour !!!) et n'ont pas été livrés - quand ils ont été livrés - dans les délais initiaux, entraînant au passage des sanctions financières, renchérissant encore les coûts !

Curieusement, B. Le Maire n'a pas souhaité commenter cette information, ni son Premier ministre, pourtant tous deux ouvertement pro-nucléaires et habituellement si empressés de communiquer sur le nucléaire... Il n'y a donc personne au SAV de l'atome ?! Alors que Bercy cherche des milliards d'économie, il y a pourtant là un bon gros gisement tout trouvé !

L'idéologie du nucléaire engendre une totale déroute technologique, sanitaire, sécuritaire et budgétaire. Mais il ne se trouve pas grand monde dans l'opinion publique pour s'en offusquer. Pourtant, qu'entendrait-on dans les poulaillers d’acajou si les "zécolos" gaspillaient ainsi le quart du centième des budgets alloués au nucléaire...

De toute évidence, ces milliards d'argent public gaspillés ne sont pas perdus pour tout le monde. Et c'est finalement cela qui compte avant tout pour les nucléocrates.

Pégase | Aujourd'hui à 15h27