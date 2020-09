Photovoltaïque sur toiture : la création d'un tarif d'achat pour les installations de 100 à 500 kWc se précise

Les installations photovoltaïques sur toiture d'une puissance comprise entre 100 et 500 kilowatts crête (kWc) devraient bénéficier d'un tarif d'achat de 9,8 centimes d'euros par kilowattheure (c€/kWh) pour les 1 150 premières heures de fonctionnement annuel, puis de 4 c€/kWh ensuite, annonce le Groupement des métiers du photovoltaïque de la Fédération française du bâtiment (GMPV-FFB). L'autoconsommation devrait aussi être possible. « Le [projet d'arrêté tarifaire] passera au Conseil supérieur de l'énergie le 29 septembre, et devrait être publié début 2021 », précise le GMPV-FFB.

L'annonce a été faite aux professionnels de la filière photovoltaïque et bâtiment, à l'occasion des deuxièmes éditions Rencontres PVBAT. « Ce tarif va faciliter la réalisation des projets des bâtiments professionnels soumis à une obligation de production d'énergie renouvelable, et encouragera les maîtres d'ouvrage dans leurs démarches d'accession à un label », estime le GMPV-FFB.

En février dernier, la ministre de la Transition écologique, Élisabeth Borne, avait évoqué un possible relèvement du seuil à partir duquel les projets photovoltaïques en toiture devront se soumettre à la procédure d'appel d'offres. Ce seuil, fixé actuellement à 100 kW, devrait donc être relevé à 500 kW, ouvrant la voie à la création d'un nouveau tarif d'achat en deçà.