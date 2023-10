TotalEnergies se lance dans l'agrivoltaïsme en acquérant Ombrea

TotalEnergies rejoint la filière grandissante de l'agrivoltaïsme. Le 28 septembre, la multinationale française a annoncé l'acquisition complète d'Ombrea, une société spécialisée en la matière depuis 2016. La quarantaine de salariés de l'entreprise constitueront, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), son nouveau « pôle d'expertise internationale agri-énergies ». À noter que les deux entreprises collaboraient déjà depuis quatre ans.

« TotalEnergies proposera au monde agricole, sous la marque Ombrea, des solutions pour allier production solaire et production agricole et notamment des solutions pour une protection contre les aléas météorologiques, le maintien voire l'amélioration des rendements, et une adaptation aux changements climatiques », avance la multinationale. Celle-ci récupère par ailleurs l'exploitation des dix sites agrivoltaïques pilotes d'Ombrea et s'engage ainsi sur un nouveau portefeuille de projets cumulant une puissance de 1,5 gigawatt (GW) (sur un total de 5 GW de projets renouvelables en développement).

Forte de ce rachat, TotalEnergies vante les premières données collectées par Ombrea sur ses sites pilotes situés majoritairement dans le sud de la France : - 2,2 °C en moyenne sous l'ombrière et des rendements variant de + 2 à + 4 quintaux par hectare, en fonction de la culture (ici, lentille ou blé), par rapport à une parcelle témoin. À titre de comparaison, une étude menée en 2021 par des chercheurs de l'Institut national de recherche agronomique (Inrae) constatait, par exemple, une température sous ombrière de 4 à 6 °C inférieure à une parcelle neutre dans deux sites dans le Massif central.