Traitement des déchets radioactifs : EDF et Veolia créent la société Waste2Glass

L'énergéticien EDF et le spécialiste du traitement des déchets Veolia renforcent leur collaboration dans le domaine du traitement des déchets radioactifs. Depuis plusieurs années, les deux industriels multiplient les projets communs. Après la création, en 2019, de la société Graphitech pour innover dans le démantèlement des réacteurs nucléaires de technologie graphite, ils annoncent, ce 30 novembre, la création d'une société baptisée Waste2Glass. Détenue à parts égales, par l'intermédiaire de leurs filiales respectives Cyclife et Asteralis, cette entreprise aura pour ambition de développer une nouvelle filière basée sur la technologie de vitrification des déchets radioactifs de Veolia, GeoMelt.

Cette technologie s'adapte à tous types de déchets radioactifs, et pas seulement aux plus rayonnants. Elle a déjà été testée sur 26 000 tonnes de déchets radioactifs et de déchets dangereux, en particulier aux États-Unis. Elle sera désormais industrialisée en France.

Waste2Glass sera basée à Limay (Yvelines), début 2022, à proximité d'une nouvelle unité pilote intégrant le procédé afin de mener à bien les démonstrations et obtenir les qualifications nécessaires au déploiement industriel de cette filière.