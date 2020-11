Méthanisation : la région Sud veut développer 30 unités d'ici 2030

En 2018, l'Ademe, la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, la direction régionale de l'environnement (DREAL), la Chambre régionale d'agriculture, le GERES, les gestionnaires de réseau GRTgaz et GRDF ont lancé Métha'Synergie, un programme pour accompagner le développement de projets de méthanisation en région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'idée : réunir toutes les compétences pour accompagner les porteurs de projets et faire émerger de nouvelles installations. La région compte aujourd'hui 18 unités de méthanisation, dont trois sont raccordées au réseau. Ce qui représente une capacité de production de 48 GWh. D'ici 2030, la région souhaite développer une trentaine d'unités de méthanisation supplémentaires, réparties dans l'ensemble des départements. « Cette perspective s'appuie sur un potentiel de ressources organiques mobilisable d'un million de tonnes, hors STEP [stations d'épuration] », indiquent les partenaires. D'ici 2030, la capacité de production pourrait ainsi atteindre 2 TWh/an, et, d'ici 2050, 4,5 TWh/an. Une cartographie est mise à disposition des porteurs de projets par Métha'Synergie. Elle permet d'identifier et de quantifier le potentiel de développement de la méthanisation sur le territoire : unités déjà en fonctionnement, ressource organique mobilisable, débouché pour le biogaz (tenant compte des possibilités de raccordement), débouchés pour le digestat…