Impact sur les chantiers en cours et à venir, maintien de l'activité, organisation sur les sites de méthanisation pendant le confinement… Point sur les répercussions de la crise sanitaire sur la filière biométhane avec trois acteurs du secteur.

Comme la plupart des secteurs industriels, c'est d'abord sur les chantiers de construction d'unité de méthanisation que le confinement a eu un impact significatif, entraînant des retards qui se cumulent avec d'autres.« Il y a toujours des retards de construction, mais il y a aussi des retards administratifs. Ils vont aller jusqu'à 7 mois dans le pire des cas mais seront en moyenne de 3 mois. On est sur des projets dont la viabilité économique est supérieure à 15 ans, donc 3 mois de retard sur 15 ans ce n'est rien du tout », tempère Marc Schlienger, délégué général à l'ATEE.

Pour Alexandre Roesch, délégué général au SER, ce sont les chantiers futurs qui devront accuser le plus de retards. « La Covid a un impact sur les projets en développement, puisqu'il a été impossible de se déplacer pour mener les collectes de données nécessaires à l'établissement de l'étude d'impact. »

Si le confinement a eu des répercussions sur les chantiers, Frédéric Flipo, porte-parole de France Biométhane, se félicite d'avoir vu la filière passer son "stress test", et de ne pas devoir accuser d'arrêt de production. « On a mis en place des systèmes de rotation par équipe pour éviter qu'un salarié contaminé ne contamine ses collègues. On n'a pas eu à dénombrer de cas de contamination Covid sur site. » M.Flipo retient surtout que la filière « a su faire preuve d'une mobilisation importante pour maintenir l'activité ».

Détails avec Marc Schlienger délégué général à l'ATEE, Alexandre Roesch, délégué général au SER, et Frédéric Flipo, porte-parole de France Biométhane.