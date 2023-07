Le 28 juillet, Alison Paquette a été sélectionnée par la Fédération des entreprises de génie écologique en tant que déléguée générale.

Ce 28 juillet, l'Union professionnelle du génie écologique (UPGE), qui réunit des bureaux d'études et des entreprises de travaux en la matière, a désigné sa nouvelle déléguée générale : Alison Paquette. Elle succède à Thomas Redoulez, en poste depuis janvier 2016. « Patrice Valantin, président de l'UPGE, a souhaité, avec le conseil d'administration, que le profil d'Alison Paquette marque la volonté de s'ouvrir vers l'extérieur, d'œuvrer à la notoriété et à l'attractivité du génie écologique », s'explique la fédération professionnelle.

Avant d'être nommée à l'UPGE, Alison Paquette exerçait, depuis décembre 2020, les fonctions de responsable de développement au sein d'une autre organisation professionnelle, La Chaîne logistique du froid, comprenant une centaine d'entreprises de transport et de logistique réfrigérée. Elle a également eu le rôle de responsable du service économique de la communauté de communes de la vallée de la Creuse, composée de 21 communes d'Indre. Diplômée en stratégie managériale d'HEC Paris, elle a surtout assisté l'ancien député socialiste d'Indre, Jean-Paul Chanteguet, en qualité d'attachée parlementaire entre 2012 et 2017 alors que ce dernier présidait la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale.

En réponse à sa nomination, Alison Paquette a déclaré que « la filière du génie écologique est plus que jamais une filière d'avenir », étant donné que « les entreprises qui la composent ont un rôle crucial pour la biodiversité et seront amenées à avoir un rôle de plus en plus important ».