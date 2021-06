Réhabilitation des friches : le Cerema lance UrbanVitaliz, un outil d'accompagnement des collectivités

Le 31 mai, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) a présenté UrbanVitaliz, un service gratuit qui oriente les collectivités territoriales qui souhaitent réhabiliter un foncier abandonné vers les acteurs, les financements et les stratégies adaptés à la situation. « La plateforme est un "hub", un point de rencontre, pour les collectivités en demande vers les acteurs et dispositifs spécialisés afin de lever les blocages rencontrés sur le terrain », résume le Cerema.

Cet outil constitue l'aboutissement d'un projet lancé en septembre 2020. Vingt collectivités ont été accompagnées au cours du développent d'UrbanVitaliz. L'objectif est de suivre une centaine de sites d'ici fin 2021.

Le Cerema a d'abord identifié les problématiques qui freinent les projets de reconversion de friches des collectivités territoriales. « Parmi ces difficultés figurent le repérage qualifié des friches ainsi que la complexité administrative des projets de reconversion qui impliquent nécessairement de nombreux acteurs », explique-t-il.

UrbanVitaliz apporte des réponses en termes de méthode et de recherche de financement. Il répond aussi à des questions techniques ou juridiques. Il peut orienter la collectivité vers un acteur offrant un soutien d'ingénierie spécifique, proposer un courrier-type, ou encore expliquer l'apport d'un assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO).

L'outil est adapté à différents types de friches : zones tertiaires en déprise, anciennes usines ou stations essence, friches ferroviaires ou encore espaces commerciaux inexploités.