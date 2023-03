Valormat et Ecotri : nouveaux réseaux d'accueil et de recyclage

L'entreprise Colas élargit ses services destinés aux professionnels du BTP et des espaces verts pour reprendre leurs déchets partout en France. D'une part, la filiale de Bouygues a déployé le réseau Valormat, constitué de 160 plateformes réservées principalement à l'accueil des déchets inertes en vue de leur recyclage. Valormat peut aussi réceptionner les six flux de déchets réglementaires : papier-carton, métal, plastique, verre, bois et plâtre.

D'autre part, Colas propose le réseau Ecotri avec 12 déchèteries professionnelles destinées aux artisans et PME du bâtiment, principalement en zones urbaines et périurbaines. Ces plateformes accueillent une quinzaine de types de déchets, triés pour être ensuite recyclés sur place ou envoyés vers des filières de traitement adaptées.

À terme, ces deux réseaux représenteront près de 400 sites. L'accès aux plateformes est libre. Il faudra néanmoins produire une DAP (déclaration d'acceptation préalable) pour chaque déchet de chantier. Et avec la mise en place de la REP sur ce type de déchets, le coût de traitement par Colas sera progressivement pris en charge par les éco-organismes de la filière – et non plus par les artisans ou les autres entreprises de déconstruction.