Suez vend à Schwarz ses activités de recyclage en Europe du Nord

Le groupe Suez a annoncé le 16 septembre être entré en négociation exclusive avec PreZero, la branche environnementale du groupe allemand Schwarz, pour la vente de ses activités de recyclage et valorisation des déchets dans quatre pays d'Europe du Nord. La vente concerne les activités recyclage et valorisation de Suez aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne et en Pologne, hors activités de recyclage des plastiques et de traitement de déchets dangereux. Dans ces pays, Suez « opère de la collecte au tri en passant par la transformation et le traitement et ce, pour une large variété de déchets (bois, verre, papier, métal...), au sein de 125 sites gérés par plus de 6 700 employés », résume le groupe français.

1,1 milliard d'euros

Cette opération, qui devrait être finalisée au premier trimestre 2021, intervient alors que le groupe fait l'objet d'une offre d'achat de la part de son concurrent Veolia. L'opération, dont le montant devrait être de l'ordre de 1,1 milliard d'euros, représente 40 % de l'objectif de cession d'actifs annoncé en octobre 2019.

Les deux groupes ont aussi signé un protocole d'accord pour un partenariat stratégique « visant à explorer l'opportunité de développer des partenariats stratégiques pour promouvoir des solutions innovantes de gestion des déchets et accélérer le développement de l'économie circulaire en Europe ».