À deux pas de Laval (Mayenne), à Changé, le premier parc solaire citoyen de la région vient de sortir de terre. Sa particularité : s'être monté sans aucune aide publique. Reportage.

Implanté entre la ligne à grande vitesse qui relie Paris-Rennes et une route départementale, ce parc solaire de 1 500 m2 produira assez d'électricité pour une centaine de foyers, hors chauffage. Né à l'initiative d'un groupement de collectifs citoyens locaux et nationaux, dont le contributeur majoritaire est Enercoop Pays de la Loire, ce parc est d'une taille trop modeste pour prétendre toucher des subventions de l'État. En effet, il n'existe pas de dispositif de soutien public pour les projets solaires au sol de taille inférieure à 500 kilowatts-crête.

Pour garantir l'équilibre de l'investissement de 300 000 euros nécessaire à la construction et à l'exploitation de la centrale, la production est vendue à Enercoop Nationale qui s'engage à acheter pendant trente ans l'électricité à un tarif d'achat garanti durant toute la durée de vie du parc.

Mais pour être tout à fait viable, plusieurs projets doivent être montés en parallèle, comme l'explique Jérôme Chesson, chef de projet pour Enercoop Pays de la Loire : « Quand on sollicite une banque, on raisonne systématiquement en groupement de projets. Certains projets seront peu rentables, voire presque déficitaires, et d'autres pour lesquels l'ensoleillement va être meilleur, par exemple, vont venir équilibrer l'ensemble de la grappe de projets. »

Deux autres parcs ont ainsi été construits en même temps en Mayenne, à Louvigné et à Port-Brillet, afin de mutualiser les coûts. D'ici quatre ans, une quinzaine de ces centrales construites sur des petites parcelles devraient sortir de terre pour atteindre une production totale de 5 mégawatts.