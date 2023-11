À partir du 21 décembre 2023, tous les transports en commun de la Métropole de Montpellier seront gratuits pour tous les résidents. Pourquoi, comment, à quel prix ? Julie Frêche, vice-présidente de la métropole, déléguée au transport, nous répond.

Selon une enquête récente d'Ipsos, les déplacements du quotidien des Français sont très majoritairement réalisés en voiture (à 75 %). Une moyenne nationale qui tombe à 61 % dans les centres urbains. Et là où l'offre de transports en commun est très développée, la voiture ne représente plus que 55 % des déplacements. Pour encourager les habitants à laisser leur véhicule au garage, la Métropole de Montpellier mise sur la gratuité. Une mesure phare promise par l'équipe municipale.

Cette gratuité pour tous les résidents de la Métropole sera effective le 21 décembre prochain. C'est l'ultime étape d'une stratégie de gratuité progressive : d'abord le weekend, puis tous les jours pour les moins de 18 ans et les plus de 65 ans et, enfin, pour tous. Une mesure à la fois « écologique, sociale et sanitaire », selon Julie Frêche, vice-présidente de la métropole, déléguée au transport. « On sait aujourd'hui que le déplacement est le secteur qui contribue le plus aux émissions de gaz à effet de serre et aux émissions de particules. Il fallait donc une réponse radicale », explique l'élue, ajoutant que la gratuité des transports ne représente qu'un des aspects de la politique en place pour réduire l'usage de la voiture individuelle. Le développement des transports constitue le premier poste budgétaire de la métropole, pour déployer encore le tram, les voies express vélo, les aides à l'acquisition d'un vélo électrique, cinq nouvelles lignes de bus à haut niveau de service… Au total, 1,5 milliard d'euros y sera consacré sur l'ensemble du mandat.

Pourquoi cette mesure ? Quels sont les premiers retours d'expérience ? Qu'en est-il pour les extra-muros et les touristes ? Et comment est financée cette gratuité ? Détails avec Julie Frêche, vice-présidente de la métropole, déléguée au transport.