Selon les exploitants agricoles, ajouter une unité de méthanisation à leur activité s'accompagne de nouvelles stratégies de survie. Cécile Frédéricq, déléguée générale de France Gaz renouvelables et copilote d'une enquête en la matière, détaille.

En août 2022, alors que la guerre en Ukraine bat son plein et ébranle indirectement les marchés agricoles, le comité stratégique de la filière « Nouveaux Systèmes énergétiques » (CSF-NSE) publie un rapport. Son sujet ? Le rôle de la méthanisation sur la résilience des exploitations agricoles. « Le but était d'évaluer et d'objectiver le fait que l'introduction d'une unité de méthanisation va permettre ou non à l'exploitation agricole d'être plus résiliente face à des stress climatiques, économiques ou politiques », a détaillé Cécile Frédéricq, déléguée générale de France Gaz renouvelables, lors du salon Expobiogaz 2023.

Cette dernière, en compagnie de l'Association des agriculteurs-méthaniseurs de France (AAMF), a glané les retours d'expérience de 55 exploitants, puis a passé leur situation au crible d'une modélisation, évaluant leur résilience avec ou sans unité de méthanisation. Résultat : 90 % d'entre eux voient la résilience de leur exploitation augmenter, avec une baisse de la dépendance aux engrais minéraux grâce à la production du digestat, mais aussi une meilleure rotation culturale. Et ce, sans compter sur la capacité à recourir à des stratégies de résistance supplémentaires, comme la revente de l'énergie produite. « Cependant, a indiqué Cécile Frédéricq, il y a des points d'attention à avoir sur la charge de travail, qu'elle soit liée à l'épandage ou au global. » Le groupe de travail envisage déjà d'appréhender la résilience à l'échelle d'un territoire, « puisque la production de gaz renouvelable va permettre de chauffer une piscine ou de faire rouler des bus ».