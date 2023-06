La production de biométhane implique la coproduction d'un CO2 dit biogénique, valorisable notamment dans l'agroalimentaire. Alice L'Hostis, de l'ATEE, revient sur toutes les dimensions de sa commercialisation.

Le 1er juin, le Centre technique du biogaz et de la méthanisation (CTBM) de l'Association technique-énergie-environnement (ATEE) a publié un guide sur la valorisation d'un coproduit de la méthanisation, en collaboration avec le Comité stratégique de la filière « Nouveaux systèmes énergétiques » (CSF-NSE). Ce coproduit, dont le cousin d'origine fossile est l'ennemi public numéro un dans la lutte contre le réchauffement climatique, est baptisé dioxyde de carbone biogénique (ou bioCO 2 ).

« Ce CO 2 a la particularité d'avoir été capté par des plantes par photosynthèse seulement quelques mois avant le moment où il a été émis, nous a expliqué Alice L'Hostis, directrice du CTBM, à l'occasion du salon Expobiogaz 2023. Il est donc considéré comme neutre en termes de "pouvoir réchauffant" et peut être relargué dans l'atmosphère ou être valorisé. » Cependant, parmi les 550 unités de méthanisation du territoire français (qui produisent généralement 60 % de méthane pour 40 % de CO 2 avant épuration), seulement cinq à dix-huit valorisent leur bioCO 2 .