L'économe de flux est un nouveau métier, très prisé. Il a pour mission de réduire les factures énergétiques. Ce qui se traduit aussi par une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il se trouve donc au cœur de la transition écologique.

Nous avons eu l'occasion de suivre Melenn Maupu lors d'une journée de travail. Il est économe de flux. Voir le reportage vidéo. Un métier peu connu qui serait pourtant en tension, selon Hortense Fournel, animatrice du réseau national des économes de flux Actee (Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique). Actee est un programme porté par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) qui a pour objectif de faciliter la rénovation énergétique des bâtiments. Avec notamment la création de 400 postes d'économes de flux.

Quiz métier sur l'économe de flux, avec Melenn Maupu et Hortense Fournel.

Actu-Environnement : Quels sont les diplômes requis pour exercer ?

Les économes de flux ont une formation orientée sur l'énergie en général. En fonction des postes, plusieurs diplômes permettent d'exercer, de bac + 2 à bac + 5. Exemples : BTS fluide et énergie, BUT métier de la transition et de l'efficacité énergétique, licence pro maîtrise de l'énergie, diplôme d'ingénieur spécialité énergétique et thermique, master mention énergétique et thermique, DHET nouvelles technologies de l'énergie.

AE : Quelles sont les qualités requises ?

Savoir vulgariser, ne pas vouloir imposer ses choix. On est là pour mettre de l'huile dans les rouages et aider à la décision. Apporter un maximum d'informations sans prendre de décisions pour les autres, cela nécessite une prise de recul. Être à l'écoute. Avoir de l'aisance à l'oral pour exposer les informations et expliquer les scénarios, les propositions… Être précis dans son analyse des données pour aider à la meilleure prise de décision.

AE : Quelles sont les missions d'un économe de flux ?

Faire un bilan des consommations d'énergie pour permettre à la commune de mettre en place une stratégie de réduction des consommations. Dresser un inventaire des contrats d'énergie souscrits par la commune pour les bâtiments ou l'éclairage public. Optimiser ces contrats pour que les abonnements soient bien en phase avec les consommations d'énergie. Accompagner la commune dans la réalisation d'audits énergétiques et diverses études. Aider la commune dans le processus de décision pour effectuer les travaux les plus efficaces.

Il y a aussi du terrain : visiter les bâtiments en périodes estivale et hivernale pour comprendre les usages des équipements qui demandent de l'énergie, analyser leur état de fonctionnement, de performance, estimer ce qui pourrait être remplacé. Il y a également une partie sensibilisation des occupants du bâtiment aux bons usages des équipements pour améliorer l'efficacité énergétique.

Enfin, la partie financière : au sein des collectivités, il y a beaucoup d'aides, beaucoup d'institutions, c'est parfois difficile de s'y retrouver pour les élus ou les agents. Nous devons réaliser une veille sur ces dispositifs de financement.

AE : Qui sont les employeurs ?

Plusieurs structures peuvent embaucher des économes de flux, des agences locales de l'énergie et du climat (Alec), les syndicats d'énergies, des intercommunalités, voire directement les communes, à partir d'un patrimoine immobilier de 25 bâtiments. Le poste peut être mutualisé ou internalisé selon les besoins de la commune.

L'économe de flux peut aussi travailler dans le secteur privé, être salarié d'une grande entreprise de l'énergie, exercer dans l'industrie, les énergies renouvelables…

AE : Quel est le salaire généralement constaté ?

Selon l'employeur, l'expérience et les compétences, le salaire dans la fonction publique peut varier entre 1 500 et 2 500 euros net par mois, voire plus dans le secteur privé.

AE : En quoi ce métier est-il un métier d'avenir ?

Il y aurait environ 1 000 économes de flux en France, un métier en tension avec plus d'offres que de candidats. À la croisée entre les questions énergétiques et climatiques, dans un avenir où la sobriété est de mise, l'économe de flux est un métier qui répond à de nombreuses attentes.