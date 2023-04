Avec les ZFE, les professionnels se déplaçant en ville doivent trouver des solutions alternatives au véhicule thermique. Renault Trucks a ouvert un atelier spécialisé dans la fabrication de triporteurs répondant aux exigences de différents métiers.

À la suite de la mise en place des zones à faibles émissions (ZFE) dans de plus en plus de villes et à la piétonnisation de quartiers entiers, les professionnels, comme les artisans et les livreurs, doivent trouver des solutions décarbonées pour leurs déplacements en zones urbaines.

Pour répondre à ce nouveau besoin, le constructeur de camions franco-suédois Renault Trucks a ouvert, il y a quelques mois, un atelier de production de triporteurs électriques dans son site historique de Vénissieux (Auvergne-Rhône-Alpes), en partenariat avec l'entreprise lyonnaise Kleuster.

« Ce vélo cargo peut emprunter les pistes cyclables et il se gare très facilement, donc vous gagnez en efficacité. Et avec ce triporteur, vous n'encourez pas le risque de verbalisation pour mauvais stationnement », avance Laurent Colpier, directeur logistique urbaine chez Renault Trucks.

Capable de s'adapter aux besoins de plusieurs métiers, ce vélo cargo se positionne en remplaçant des véhicules utilitaires ordinaires. Toute la partie arrière est adaptable et convient même à l'enlèvement des déchets. Le triporteur est par ailleurs capable de transporter 350 kg de charge, avec une autonomie de 80 kilomètres.

Pour le fabricant de poids lourds, le montant de l'investissement s'élève à 500 000 euros. L'enjeu pour l'industriel et la start-up : écouler 1 500 vélos en 2023 et, à terme, augmenter la cadence et conquérir le marché européen.