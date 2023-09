Une nouvelle plateforme d'innovation baptisée le Cetia vient d'être inaugurée pour doper le développement d'une filière de recyclage française du textile. Reportage vidéo à Hendaye (64).

En termes de gaz à effet de serre, l'industrie textile pollue plus que les transports aériens et maritimes réunis, en rejetant près de 10 % des émissions mondiales. La France importe 95 % de sa consommation de textile. Une empreinte carbone qui continue d'augmenter avec le phénomène de fast fashion, autrement dit la mode éphémère ou mode express. Le renouvellement très rapide des collections pousse à l'acte d'achat et, dans le même temps, au rejet de vêtements devenus vite démodés. Des vêtements importés en grande majorité d'Asie et produits avec de l'électricité carbonée. Outre les gaz à effet de serre, cette industrie est aussi très consommatrice d'eau, notamment pour la production du coton. Une eau polluée dans les process industriels par les produits chimiques utilisés pour les teintures et finitions.

Chaque année en France, environ 700 000 tonnes de textiles sont mis sur le marché, alors que dans le même temps seulement 230 000 tonnes de textiles usagés sont recyclées. Le reste est enfoui ou incinéré. Quant aux articles collectés en vue de leur donner une seconde vie, 80 % sont exportés, principalement en dehors de l'Europe.

Créer des boucles locales

Le nouveau cahier des charges de la filière REP textile pour la période 2023 à 2028 inclus des bonus pour les produits fabriqués à partir de textiles recyclés. Il impose aussi plus de collecte, un financement pour la réparation et la mise en place d'une filière française de recyclage.

C'est dans ce contexte que le Cetia a récemment été inauguré à Hendaye, dans les Pyrénées-Atlantiques. Cette plateforme de 1 200 mètres carrés est destinée à l'innovation de solutions industrielles, avec des machines automatisées, ultramodernes et dotées de l'intelligence artificielle.

Trois types de machines y sont expérimentées, notamment un pilote industriel réservé aux chaussures. Le but : démontrer aux industriels producteurs de textiles qu'il va être possible d'intégrer des fibres recyclées dans leurs nouveaux produits.