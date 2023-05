Être triés, réemployés ou recyclés en France, c'est le nouveau destin des déchets textiles. Philippe Collet, journaliste chargé du dossier pour Actu-Environnement Le Mensuel, détaille le pourquoi du comment.

La collecte des textiles usagés patine et les nouveaux modes de consommation n'arrangent rien : les vêtements de marque sont revendus par les consommateurs eux-mêmes au lieu d'être ramassés tandis que la « fast-fashion » crée un gisement de vêtements de piètre qualité. Et les pouvoirs publics en rajoutent une couche pour la filière avec de nouveaux objectifs encore plus ambitieux et de nouvelles contraintes, notamment en limitant le recours à l'exportation.

Philippe Collet, journaliste spécialisé d'Actu-Environnement, a analysé les résultats de deux études commandées par l'éco-organisme Refashion pour se préparer à transformer le tri et le recyclage des textiles en France.

Pour explorer le sujet en profondeur

La nouvelle feuille de route imposée à la filière des textiles, linges et chaussures nécessite la transformation de sa stratégie de tri et de recyclage. Pour s'y préparer, son éco-organisme, Refashion, a présenté les résultats d'une étude complète du gisement de tri, par matière et par produit.

Refashion s'est également intéressé à évaluer la possibilité de recourir à des procédés de tri automatisé pour s'affranchir du tri manuel et assurer la cadence. Déjà utilisée pour trier les emballages, la spectrométrie en proche infrarouge pourrait être la solution recherchée.

Aux dernières nouvelles

Le 10 mars dernier, le Gouvernement a publié un arrêté limitant, au 1er juillet, la prime à l'incorporation de matière recyclée dans les vêtements et chaussures à celle provenant à moins de 1 500 kilomètres du lieu de collecte. L'objectif ? Inciter les producteurs de textiles à relocaliser le plus possible leur activité en France.