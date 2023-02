Chaque année, le secteur du bâtiment produit environ 46 millions de tonnes de déchets. Certains matériaux encore en bon état peuvent être réemployés, même dans le secteur professionnel. Des filières commencent ainsi à se structurer. Reportage.

Comment soigner son exemplarité environnementale lors d'un déménagement de bureaux ? La délégation de Montpellier de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse (RMC) s'est confrontée à cette question lors de la relocalisation de ses locaux dans le quartier Millénaire. « Ça a commencé avec la recherche des locaux, proches de l'autoroute pour limiter l'impact de nos véhicules en ville. Et proches des gares, bien desservis par les transports en commun, et surtout par les pistes cyclables. Car 35 % de nos agents se déplacent à vélo ou à trottinette, donc c'était important, explique Karine Bonacina, directrice de délégation de Montpellier de l'agence de l'eau RMC. Ensuite, nous avons essayé de jouer sur tous les leviers pour limiter l'impact de nos travaux de rénovation. On a travaillé sur l'énergie dans un premier temps. Et puis il est apparu qu'on pouvait aussi réemployer les matériaux présents dans les aménagements existants. »

En effet, les anciens bureaux étaient encore en bon état, mais la disposition et l'agencement n'allaient plus. L'agence aurait très bien pu repartir de zéro, faire table rase. Mais, avec l'atelier Dalby Architectes, ils décident de garder entre 70 et 80 % des éléments et de concevoir autre chose, en réutilisant une grande quantité de cloisons, de portes et d'étagères déjà sur place.

Une dépose organisée et soignée

Pour cela, il faut un prestataire spécialisé, et non un démolisseur, capable de mettre en place une méthode de dépose particulière, rigoureuse et soignée. C'est un nouveau métier. Explication en images dans le reportage vidéo. L'entreprise qui intervient pour réaliser l'opération de dépose, Mas Réemploi, est une structure associative d'insertion. La métropole de Montpellier lui a mis à disposition un terrain et un bâtiment, le temps de lancer son activité. L'idée à plus long terme est de créer une plateforme de stockage suffisamment conséquente pour intéresser les professionnels du bâtiment. Aujourd'hui, pour des raisons d'assurance, il s'agit essentiellement d'éléments non structurels, qui ne vont pas compromettre l'assurance décennale d'une entreprise du bâtiment.

À à peine une heure de Montpellier, une autre structure du même genre vient aussi de se créer à Lodève : la Grande Conserve. Elle propose exactement la même chose et expérimente aussi d'autres horizons, comme la création de produits, et mène des petits chantiers de construction. Voir le reportage vidéo. Installée dans une zone plus rurale, elle dispose d'une plus grande surface de stockage, mais avec potentiellement moins de chantiers que sur la métropole de Montpellier. L'idée est donc de créer des synergies entre La Grande Conserve et Mas Réemploi et, petit à petit, de développer un réseau pour répondre à la demande sur un territoire plus large et de façon plus souple.