Beaucoup moins lourds, moins polluants, moins encombrants et moins chers qu'une voiture classique, les véhicules intermédiaires répondraient à 90 % des usages du quotidien. Un vélo-reporter mène l'enquête. Reportage.

Jérôme Zindy, reporter, et son collègue caméraman, Nicolas Jahan, se sont lancés dans une aventure plutôt atypique : parcourir plus de 3 000 km sur les routes de France avec un véhicule intermédiaire. Objectif : rencontrer les acteurs qui pourraient faire émerger cette filière, concepteurs, industriels, politiques et usagers. Un projet financé par l'Ademe dans le cadre de l'eXtreme défi mobilité et qui prend la forme de plusieurs reportages très instructifs.

Mais qu'est-ce qu'un véhicule intermédiaire ? Ce sont de nouveaux véhicules, plus légers, plus simples, moins polluants et moins chers que les véhicules classiques. Nous avons rencontré Jérôme Zindy sur une de ses étapes, à Cluses, en Haute-Savoie. Il nous présente son véhicule, le QBX Sorean, ainsi que l'objet de son étape : le concept de « La bagnole ». Voir le reportage vidéo. Un véhicule électrique deux places, très léger, 350 kg au lieu de 1,5 tonne en moyenne pour une voiture classique. De quoi « répondre à 90 % des usages du quotidien », assure Arthur Allamand, le directeur marketing de Kilow, le fabricant de « La bagnole ». Tout est fabriqué en France, hormis le moteur électrique en provenance de Chine, pour un prix proche des 11 000 euros, éligible au bonus écologique.

Une alternative à la voiture

Le véhicule intermédiaire prend plusieurs formes, du vélo élaboré à la mini-voiture électrique. « Aujourd'hui, il est comparé à un vélo électrique alors qu'il devrait l'être à une voiture électrique », estime Arthur Allamand. Les aides à l'achat pourraient alors être beaucoup plus incitatives. Le bonus écologique peut ainsi atteindre 4 000 euros pour l'achat d'une voiture électrique neuve.

Selon le bilan de Jérôme Zindy, après les 3 000 km parcourus en France, le véhicule intermédiaire serait une vraie alternative à la voiture. On peut le voir dans ses reportages, même lorsque le temps est mauvais, le véhicule tient la route et le pilote est à l'abri.

Reste à changer l'imaginaire des usagers, les habitudes ont la vie longue. Rappelons que le premier usage de la voiture est le déplacement entre le domicile et le travail. En moyenne, il est évalué à environ 13 km, soit 26 km aller-retour. Une distance largement à la portée du véhicule intermédiaire.