Inaugurée en décembre 2023 à Verdun, la plus grande centrale solaire thermique de France est reliée à un site de transformation de produits laitiers. Les 15 000 m² de panneaux contribueront à réduire la consommation de gaz de cette usine de 11 %.

Deux mille tonnes de CO 2 par an seront économisées grâce au plus important parc solaire thermique construit à ce jour en France. La chaleur produite limitera la consommation énergétique d'une usine spécialisée dans la fabrication de poudre de lactosérum, un sous-produit résultant de la confection de fromages utilisés dans l'industrie agroalimentaire.

Même si la Meuse n'est pas la région la plus ensoleillée de France, construire un parc solaire à Verdun reste pertinent, selon Hugues Defréville, cofondateur de Newheat, entreprise dont l'ambition est de décarboner la chaleur industrielle grâce au solaire thermique. « Il y a trois facteurs pour faire une centrale solaire thermique compétitive. L'ensoleillement, mais aussi le niveau de température qu'on va produire. Dans le cas de cette usine, étant donné qu'on est sur une application de préchauffage, on va pouvoir travailler sur une température moyenne relativement modérée. Le dernier critère, c'est l'économie d'échelle. Cette centrale, c'est la plus grande de France, et donc en termes de compétitivité, les coûts fixes liés à l'installation, à la connexion au site industriel, au stockage et à la station de pompage sont diminués. »

Avec un rendement cinq fois plus efficace que le solaire photovoltaïque, ces parcs ne sont cependant pas adaptés à toutes les situations car, d'une part, contrairement au photovoltaïque, ils doivent obligatoirement être proches du lieu où est utilisée l'eau chaude produite. D'autre part, ces panneaux sont plus difficiles à installer en toiture à cause de leur poids et de l'infrastructure nécessaire pour transporter l'eau. Malgré ces conditions, le solaire thermique, encore peu développé en France, se présente comme une des solutions pour décarboner la production de chaleur, qui reste majoritairement produite à partir de gaz ou de fuel.

« La chaleur renouvelable s'appuie principalement sur le bois énergie. C'est pour cette raison que la Stratégie française énergie-climat pousse énormément le solaire thermique. Les objectifs à l'horizon 2030 et 2035 sont de multiplier le parc installé par dix. Ce qui correspond à installer d'ici quatre ou cinq ans environ une vingtaine de centrales de ce type chaque année », précise Hugues Defréville.

L'entreprise a quinze autres projets dans les cartons qui devraient voir le jour d'ici trois ans.