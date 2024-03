Une nouvelle plateforme de cartographie des projets hydrogène voit le jour

La société d'information dans l'hydrogène Enerka Conseil a lancé, en février 2024, une carte interactive donnant à voir tous les projets de production, de distribution et de consommation du territoire français. La solution, accessible par abonnement, comprend quatre mises à jour trimestrielles (mars, juin, octobre et janvier). L'interface donne à voir l'évolution dans le temps des projets, et une sélection de couches permet d'isoler la typologie de projets suivis ainsi que leur niveau de maturité.