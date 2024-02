À l'occasion du salon Hyvolution, France Hydrogène a souhaité faire la lumière sur les usages de l'hydrogène dans le bâtiment en publiant un guide sur le sujet. Détails avec Inès Taoufik, chargée de mission chez France Hydrogène.

Dans le cadre de la Stratégie nationale hydrogène, l'industrie et la mobilité sont les deux grands usages plébiscités par la France. Mais l'hydrogène est aussi en train de faire son entrée dans le bâtiment. Plusieurs solutions existent déjà sous forme de chaudières associant un électrolyseur ou de groupes électrogènes fonctionnant à l'hydrogène. Dans un guide spécifique (1) publié à l'occasion du salon Hyvolution, France Hydrogène fait la lumière sur ces nouveaux usages, dans lesquels l'hydrogène prend sa place dans l'écosystème énergétique des bâtiments.

« Ce document, à visée pédagogique, est un premier livrable issu des travaux menés par le groupe de travail copiloté par France Hydrogène et Coénove afin de proposer une vision globale des solutions hydrogène existantes et utilisées pour des usages bâtiment, tels que la production de chaleur et/ou d'électricité ainsi que les bénéfices engendrés par l'utilisation de ces solutions », résume Inès Taoufik, chargée de mission chez France Hydrogène. Le guide met également en avant les projets montés dans ce secteur, comme ceux portés par la SNCF à Bergerac et à Rennes afin d'alimenter des chaudières déjà installées avec un mélange de gaz contenant 20 % d'hydrogène pour chauffer des bâtiments et produire de l'eau chaude sanitaire. L'hydrogène est fabriqué par un électrolyseur alimenté par du photovoltaïque. Ou encore ce centre de données près d'Avignon qui consomme de l'électricité photovoltaïque associée à un électrolyseur pour stocker sous forme d'hydrogène le surplus non consommé. Associé à du stockage par batterie, ce couplage lui assure à tout moment une alimentation électrique renouvelable.