Canicules : la mairie de Toulouse renforce son plan fraîcheur

La mairie de Toulouse intensifie ses actions pour aider, dès cet été 2024, les habitants à faire face aux canicules et adapter la ville au dérèglement climatique, dans le cadre de son plan fraîcheur, lancé l'an passé. Le maire, Jean-Luc Moudenc, reconduit ce plan composé de trente mesures (1) dévoilées le 25 avril dernier.

Parmi ces mesures figure l'installation de brasseurs d'air dans 227 nouvelles classes de 54 écoles, soit près de 65 % de classes équipées. Toutes les classes maternelles sont déjà munies de ce dispositif, et toutes les salles de classe élémentaire le seront d'ici à 2026. Une centaine de cours d'école sont également déjà ombragées naturellement à plus d'un tiers de leur surface. Le maire envisage de créer une quarantaine supplémentaire de ces cours « oasis » d'ici à 2026.

Par ailleurs, vingt ombrières (contre sept en 2023) seront déployées ces prochaines semaines dans plusieurs quartiers, pour aider à rafraîchir des espaces publics. Et en cas d'alerte canicule orange, la mairie prévoit aussi l'ouverture des parcs et des jardins jusqu'à 23 heures, ou encore des musées, des piscines ou des bases de loisirs jusqu'à 20 heures.

On retrouve également l'installation d'une dizaine de nouvelles fontaines à gourdes, en plus de la cartographie en ligne des 364 fontaines à eau de la ville déjà accessibles. À cela s'ajoute notamment la plantation de 20 000 arbres cette année, dont 700 dans le cadre d'opérations de renouvellement urbain. De même, au sein du réseau de transport en commun Tisséo, des « hôtes fraîcheur » seront présents pour repérer et prendre en charge les personnes en hyperthermie.