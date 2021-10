Water for Tomorrow : un projet pour se prémunir des sécheresses en France et en Angleterre

Permettre une gestion plus réactive à court terme des épisodes de sécheresse, une meilleure planification des investissements et de la gestion de l'eau à long terme pour les territoires : ce sont les objectifs fixés par le projet transfrontalier « Water for Tomorrow », mené en Angleterre et en France.

Le projet compte cinq zones pilotes, trois en Est-Anglie (Angleterre), une en Bretagne et une autre dans les Hauts-de-France. Ces sites présentent tous des problèmes de tension sur la ressource. Le projet prévoit notamment de concevoir et de tester des outils de modélisation des systèmes d'approvisionnement en eau afin d'identifier les points de défaillance et de déterminer les interventions susceptibles améliorer la résilience. Il vise également l'implication de l'ensemble des parties prenantes, aux plans local et régional, afin de développer des approches innovantes de gestion de l'eau. Dans l'objectif de modéliser les nappes phréatiques, des relevés piézométriques sont en cours de réalisation dans les territoires.

Le projet dispose d'un budget total de 4 millions d'euros, dont 2,8 millions ont été cofinancés par le Fonds européen de développement régional par l'intermédiaire du programme Interreg France (Manche) Angleterre.