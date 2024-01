Téléchargez le catalogue 2024 du Carrefour des Gestions Locales de l'Eau

Voici tout ce qu'il faut savoir sur le CGLE 2024 : le catalogue officiel du salon téléchargeable, les thématiques phares de cette 25ème édition et des conseils pour profiter du job-dating.

Téléchargez le catalogue 2024 du CGLE

Et si vous prépariez votre visite du Carrefour des Gestions Locales de l'eau à Rennes ? C'est cette semaine - les mercredi 31 janvier et jeudi 1er février 2024. Au programme, 530 exposants pour renseigner 14.000 professionnel·les du secteur de l'eau en quête de solutions pour l'efficacité environnementale, la qualité de service et la maîtrise des coûts.

Le catalogue du CGLE sera distribué à l'entrée du salon. Mais pour les plus impatient·es, ou les plus prévoyant·es, voici la version digitale à [télécharger].

Les moments forts à venir...

Christophe Jurado, directeur du pôle Eau d'idealCO, a été interviewé par Actu-Environnement pour faire le point sur les promesses de l'édition 2024 du CGLE... Si vous n'avez pas encore visionné l'interview, c'est le moment !

Interview de Christophe Jurado, directeur du pôle Eau d'idealCO (3'42'')

Un job-dating sur 2 jours pour votre carrière

Sur le stand 8-663 d'Emploi-Environnement, vous pourrez rencontrer des consultants RH en charge de missions de recrutement pour des entreprises et des collectivités du secteur de l'eau. Que vous soyez junior ou expérimenté·e, d'un profil technique ou manager... rencontrez les consultants directement sur le salon, ou bien à distance en vous inscrivant à la profil-thèque d'Emploi-Environnement.

S'inscrire à la profil-thèque. C'est rapide, et votre profil sera accessible des consultants RH d'Emploi-Environnement, en toute confidentialité. Idéal pour être prioritaire sur de belles opportunités de postes ! [profil-thèque]