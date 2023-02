Les activités humaines contribueraient à la survenue d'épisodes de sécheresse prolongés

Les activités humaines sont-elles responsables des conditions de sécheresse comme celles rencontrées durant l'été 2022 ? Cette question est au cœur des derniers travaux d'une équipe de chercheurs, notamment du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement (CNRS-CEA-UVSQ) et de l'université de Bologne, en Italie. « L'attribution de la sécheresse au changement climatique d'origine humaine n'est pas aussi clair que pour les autres types d'aléas météorologiques comme les vagues de chaleur, soulignent-ils dans une étude publiée, le 16 février, dans Environnemental Research Letters. Des sécheresses exceptionnelles se sont en effet produites au cours des deux mille dernières années en association avec les variations décennales des températures de surface de la mer. »

Pour essayer de trancher, les scientifiques ont comparé les archives météorologiques des sécheresses antérieures au réchauffement climatique d'origine humaine (1836-1915) avec les plus récentes (1942-2021). Et les résultats pencheraient pour une responsabilité des activités humaines dans l'arrivée d'anomalies anticycloniques à la fois plus importantes et plus chaudes. Ces deux conditions ont ensuite à leur tour provoqué la survenue d'épisodes de sécheresse exacerbées. « Nos conclusions mettent en évidence la composante thermodynamique dans l'exacerbation des sécheresses par le réchauffement climatique, alors qu'aucune preuve solide n'a été trouvé pour une potentielle composante dynamique – c'est-à-dire un changement de circulation [atmosphérique] – dans la récente période dans la sécheresse de 2022 », expliquent les scientifiques.