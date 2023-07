Audrey Bardot succède à Claude Gaillard à la présidence du comité de bassin Rhin-Meuse.

Audrey Bardot est désormais la nouvelle présidente du comité de bassin Rhin-Meuse. Vice-présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, elle a été responsable de l'agriculture et de l'environnement avant de s'occuper des mobilités et des infrastructures. Elle est également conseillère municipale de Pulligny, un village de 1 200 habitants situé à 25 km au sud de Nancy.

Depuis huit ans, Audrey Bardot siège au comité de bassin et a occupé le poste de première vice-présidente à partir de 2021. Elle succède à Claude Gaillard, qui occupait la fonction depuis 1995. Ce dernier a souhaité quitter son mandat au moment où les premiers travaux s'engagent pour l'élaboration du 12e programme d'intervention 2025-2030. « Je suis consciente du travail et de l'investissement sans faille réalisés, guidés par la recherche de l'intérêt général, de la solidarité de bassin et de la préservation à long terme des ressources en eau, a indiqué Audrey Bardot. La concertation, le débat, le respect d'autrui continueront à guider notre action collective au service de l'intérêt général, et je suis fière de poursuivre le travail engagé. »