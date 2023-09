Niveau des nappes : une situation meilleure que 2022, mais toujours préoccupante

« La situation est globalement meilleure que l'année dernière, mais plus contrastée à l'échelle du territoire », a indiqué Violaine Bault, hydrogéologue au BRGM, à l'occasion d'un point presse organisé le 14 septembre sur le niveau des nappes au 1er septembre 2023. La période de vidange continue et devrait se poursuivre jusqu'en octobre, voire novembre, mais les épisodes de pluie du printemps (en avril pour les deux tiers nord et en mai-juin pour le tiers sud) ainsi que de l'été (tiers nord) ont permis de soutenir certaines nappes.

Selon le contexte de la nappe, les effets sont en effet plus ou moins marqués. « Les conséquences des pluies varient selon la sensibilité des nappes et l'humidité des sols : s'ils sont secs, l'eau va d'abord les humidifier avant de pouvoir s'infiltrer, précise Violaine Bault. Par ailleurs, lors d'orages violents, les grosses gouttes ont tendance à rebondir sur le sol et ruisseler. »

Si cette année est plus favorable que 2022, la situation reste toutefois préoccupante, avec 62 % des niveaux des nappes sous les normales dont 18 % très bas. Concernant les nappes réactives, les pluies ont permis d'atteindre dans le Nord des niveaux satisfaisants, comme dans le Sud-Ouest. Dans le Sud-Est et sur le pourtour méditerranéen, la situation est globalement dégradée, avec des variations en fonction des pluies et de l'intensité des pompages. Le Massif central présente, quant à lui, des niveaux variables. « Sur les nappes inertielles, la situation est peu satisfaisante à préoccupante, avec une exception sur la Manche – jusqu'en Seine-Maritime », a noté Violaine Bault. Des niveaux historiquement bas ont ainsi été atteints dans le couloir Rhône-Saône et dans le Sud-Alsace (Sundgau). Le BRGM recommande une vigilance accrue de l'évolution des nappes dans les prochaines semaines avec la nécessité de préserver les niveaux pour éviter un étiage sévère.