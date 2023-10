Coût de l'eau : France Eau publique demande des mesures d'accompagnement

« Les prix de l'eau augmentent, deux facteurs l'expliquent : l'inflation des prix de l'énergie et l'explosion des prix des réactifs », a indiqué Dan Lert, président d'Eau de Paris, à l'occasion d'un point presse du réseau France Eau publique, mercredi 11 octobre. Ainsi, pour la régie parisienne, entre 2011 et 2023, les prix de l'énergie ont triplé et ceux des produits de traitement de l'eau ont doublé. Dans un contexte de nécessaire sobriété, demandé par le Plan eau, le réseau des opérateurs publics de l'eau appelle à la mise en œuvre de mesures pour contrebalancer la situation.

Il appelle ainsi à ce qu'un bouclier tarifaire s'applique également pour les services et que le service assainissement bénéficient également de la TVA 5,5 % (au lieu de 10 % aujourd'hui). « Les usagers des services eau et assainissement ne doivent pas porter seuls les coûts du Plan eau du Gouvernement, financé par les redevances des usagers de l'eau potable », a estimé Dan Lert. France Eau publique demande une meilleure application du principe de pollueur-payeur. Ce point figure au programme de la réforme des redevances des agences de l'eau en discussion à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024. « Il faudrait un effort équitable demandé à tous les secteurs pour réduire leurs prélèvements et que les redevances de prélèvements reflètent le poids des prélèvements en eau et les conséquences sur le milieu des activités, a détaillé Dan Lert. La redevance pour pollution diffuse en œuvre aujourd'hui est faible. L'objectif serait de financer la dépollution et de dissuader la pollution. »

Le réseau souhaite également que le budget des agences de l'eau reste réservé à l'eau. « Pourquoi ne pas faire porter le financement de la biodiversité par les agences de l'eau, a considéré Christophe Lime, président de France Eau publique. Mais il faut trouver d'autres sources de financement. »

Lutte contre les fuites, performance des systèmes d'information et réduction des déversoirs d'orage, protection de la qualité de l'eau, plusieurs chantiers sont ouverts pour les collectivités. « Nous sommes devant un mur d'investissement, a souligné Christophe Lime. Dans les dix ans qui viennent, nous allons devoir faire plus avec moins. »