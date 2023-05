Restrictions d'eau dans le Puy-de-Dôme : les prélèvements du minéralier Volvic en question

Installations de méga-bassines en surface, pompages démentiels en profondeur, les intérêts privés pas franchement vertueux (euphémisme !) ont le vent en poupe. Les populations quant à elles - à savoir l'intérêt général - se mettent au "régime sec". Pas de doute, la "guerre de l'eau" (longtemps après celle du feu) ne tardera plus.



On notera que s'il faut alimenter, au cours de l'été, les habitant(e)s du Puy de Dôme avec de l'eau embouteillée, il n'y aura pas loin pour aller la chercher. On pourra alors parler de "circuits courts".



Une pensée émue également pour tous ces particuliers qui dopent le secteur en pleine expansion de la piscine privée, en raison des canicules à répétition. Particuliers qui se contrefichent de voir la ressource en eau se raréfier, pourvu qu'ils puissent tremper leurs fesses dans l'eau tiède, et qui vont devoir s'habituer à la piscine sans eau pour cause de remplissage de leurs "mares à canards" désormais impossible.

Nous vivons une époque assurément formidable, et cela ne fait que commencer.

Tonton Albert | Aujourd'hui à 12h03