Score Card Résilience Eau : l'outil pour la stratégie de gestion de l'eau des collectivités sera prêt en 2024

Avec un peu de retard par rapport aux prévisions, la nouvelle méthode Score Card Résilience Eau coconstruite par le Cerema et Veolia pour évaluer la résilience d'un territoire en matière d'eau sera finalement prête en 2024.

Cette approche passe par une analyse des risques climatiques, écologiques, démographiques, économiques adaptés au contexte de chaque territoire. Un bilan des points forts et des pistes d'amélioration est ensuite réalisé.

L'outil propose également une trajectoire de progrès et des actions concrètes à mettre en place à court et moyen termes.

Score Card Résilience Eau a donc franchi l'étape de tests en conditions réelles. Les deux collectivités volontaires étaient, pour la zone continentale, la communauté urbaine Creusot-Montceau (Saône-et-Loire) et pour la zone littorale, la communauté de communes Sud-Roussillon (Pyrénées-Orientales). « L'outil est visuel et plus simple qu'il n'y parait, a estimé dans un communiqué de presse Jérôme Tixador, directeur général des services de Sud-Roussillon. Cela permet de se positionner rapidement. [Il] permet de regrouper des données éparpillées. Pragmatique, il valorise l'ensemble des données acquises et du travail fait sur le terrain. Cette méthode duplicable permettra sans aucun doute aux collectivités qui l'utilisent de trouver la trajectoire adaptée à leur territoire et leurs enjeux. »

L'outil sera en accès libre pour les collectivités.