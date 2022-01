Un outil d'évaluation de la résilience des systèmes d'eau et d'assainissement en test

Permettre aux collectivités d'opter pour des solutions sans regret pour leurs systèmes d'eau et d'assainissement dans un contexte de changement climatique : c'est l'objectif de l'outil que développent le Cerema et Veolia.

« Le principe est celui de la notation scorecard [tableau de bord prospectif] : c'est-à-dire une grille d'analyse de critères assortis d'une notation pondérée pour avoir une évaluation finale. Celle-ci qualifie le système sur son degré de vulnérabilité par rapport au changement climatique, précise Marie-Christine Huau, directeur stratégie eau et climat - Gemapi – littoral chez Veolia. La forme de la grille n'est pas encore arrêtée, mais l'idée serait celle des classes énergétiques des bâtiments. » Les facteurs pris en compte seront notamment les caractéristiques du territoire (climat, population, équipement de gestion de l'eau, etc.), des indicateurs de consommations, de sensibilisation des acteurs ou également le niveau d'étiage, de débit au niveau des captages, etc.

« L'outil est conçu pour aider les collectivités à entrer dans un nouvel équilibre : le dérèglement climatique touche directement les systèmes d'eau et d'assainissement, pointe Marie-Christine Huau. Par exemple, face aux risques liés à la submersion marine des systèmes d'assainissement côtiers, qui peuvent entraîner une dégradation de la qualité du milieu et donc du cadre de vie, l'outil va mettre en évidence les critères de pression pour aider les collectivités à opter pour des trajectoires et engagements sans regrets. »

L'outil sera testé, cette année, dans deux collectivités volontaires (non encore définies), l'une en zone continentale, l'autre en zone littorale. Il devrait pouvoir être déployé à l'horizon 2023 gratuitement dans les collectivités intéressées.