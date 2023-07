2022 : niveau historique pour l'électricité renouvelable en France

L'électricité renouvelable a « atteint son plus haut niveau historique » en 2022, selon le Panorama du parc électrique renouvelable 2022 publié par le Syndicat de énergies renouvelables (SER), RTE, Enedis et l'Agence ORE. Au 31 décembre 2022, la puissance totale du parc, incluant l'hydroélectricité, l'éolien, le solaire photovoltaïque et les bioénergies, s'élevait à 64 802 MW, soit près de 5 GW de nouvelles capacités en un an (4 981 MW), portées par le photovoltaïque et l'éolien.

C'est encore le parc solaire qui affiche la plus importante augmentation de raccordement, soit 2 652 MW de plus. En 2022, 18,6 TWh d'électricité ont été produits (+ 31 % par rapport à 2021) et 4,1 % de la consommation électrique annuelle, avec des pics à 7 %. La filière solaire s'élève ainsi à 15 756 MW, mais l'objectif de la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) 2023 étant de 20 100 MW, « l'accélération de cette dynamique » est nécessaire.

Quant au parc éolien, il bénéficie de 2 250 MW supplémentaires, dont 480 MW pour le parc éolien en mer de Saint-Nazaire. Ses 21 102 MW de puissance totale couvrent 8,5 % de la consommation annuelle. L'objectif de la PPE 2023 est de 24 100 MW, « ce qui suppose une tendance encore plus élevée ».

Concernant les bioénergies électriques, les nouvelles capacités installées représentent 20 MW, portant la filière à 2 209 MW. La production de 8,5 TWh est en hausse de 6,5 % par rapport à 2021, et couvre 1,9 % de la consommation annuelle.

Les filières renouvelables ont ainsi représenté 24,3 % de la consommation électrique en France métropolitaine l'année dernière, une légère baisse par rapport à 2021. La production hydraulique a en effet été affectée par la sécheresse, affichant une baisse de 23 %.