Éolien en mer : l'étude de son interaction avec le milieu marin sollicitée par un appel à projets

Le nouvel Observatoire national de l'éolien en mer, lancé en mars 2022 par le Gouvernement, va consacrer une partie de son budget au financement d'une première série d'études scientifiques. Depuis le 15 juin, il offre la possibilité aux instituts de recherche, bureaux d'études, collectivités et associations de candidater à un appel à projets de recherche.

Ce dispositif, ouvert jusqu'au 31 décembre (avec une première relève le 15 septembre), est piloté par l'observatoire en collaboration avec l'Office français de la biodiversité (OFB) et l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer). Doté d'une enveloppe de 15 millions d'euros (sur un budget total de 50 millions sur trois ans), il pourra allouer jusqu'à 200 000 euros d'aide par projet.

Les dossiers présentés doivent concerner un travail de recherche consacré à l'étude du milieu marin, des ressources halieutiques et de la biodiversité. Les études peuvent par exemple se concentrer sur les « interactions entre l'éolien en mer et le milieu marin, à tous les stades de la vie d'un parc éolien » ou les « solutions pour éviter, réduire ou compenser les impacts » des énergies marines renouvelables. Les projets lauréats seront désignés entre novembre 2023 et mars 2024.