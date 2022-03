Trois appels à projets consacrés au recyclage des textiles, des composites et des papiers cartons

Mercredi 9 mars, le ministère de la Transition écologique, le ministère chargé de l'Industrie et le secrétaire général pour l'Investissement chargé de France 2030 ont annoncé l'ouverture des trois derniers volets de l'appel à projets « solutions innovantes pour l'amélioration de la recyclabilité, le recyclage et la réincorporation des matériaux ». Ceux-ci portent sur le recyclage des textiles, des composites et des papiers cartons.

Opérés par l'Agence de la transition écologique (Ademe), ils sont dotés d'un montant total de 45 millions d'euros sur la période 2022 à 2024. Les candidatures peuvent être déposées au fil de l'eau jusqu'au 30 juin 2023. Elles feront l'objet d'une relève tous les trois mois environ.

Répondre aux besoins des utilisateurs de matières recyclées

Ces trois appels à projets s'inscrivent dans le cadre de la Stratégie nationale « recyclabilité, recyclage et réincorporation des matériaux » présentée en septembre 2021 et dotée de 370 millions d'euros sur la période 2021 à 2027. L'objectif est de développer une offre de matières issues du recyclage et capables de répondre en quantité et en qualité aux besoins des entreprises françaises souhaitant en incorporer. Les précédents appels à projets lancés dans ce cadre portaient sur les technologies de collecte, de tri et de démantèlement, le recyclage des plastiques et le recyclage des métaux stratégiques.

S'agissant du recyclage des déchets textiles, l'objectif est de structurer une filière industrielle. Le volet composite vise à améliorer les technologies de recyclage. Concernant les papiers et cartons, le but de l'appel est de « produire de nouvelles matières premières de recyclage ».

Les soutiens apportés cibleront toutes les étapes de la chaîne de recyclage, expliquent les pouvoirs publics. Il s'agit d'abord de renforcer l'écoconception, en développant, par exemple, des textiles avec moins de matières et moins de perturbateurs de tri et de recyclage. L'État veut aussi soutenir les technologies de recyclage en les adaptant à la production de matières répondant aux besoins des entreprises incorporatrices. Quant à l'étape de collecte, de tri et de démantèlement (lorsque c'est nécessaire), elle est abordée par le volet « soutien aux technologies de collecte, de tri et de démantèlement » lancé précédemment.