Un plan de 55 millions d'euros pour stimuler le vélo fabriqué en France

« Faire du vélo, c'est bien. Faire des vélos en France, c'est encore mieux. » En visite lundi 22 avril chez Upway, entreprise française de reconditionnement de cycles, les ministres délégués à l'Industrie et aux Transports, Roland Lescure et Patrice Vergriete, ont annoncé le lancement d'un appel à projets (AAP) « Industrie du vélo ». Alors que la majorité des cycles vendus en France est aujourd'hui fabriquée à l'étranger, cet AAP a pour but de rapatrier leur fabrication en France. Il devrait aussi permettre de favoriser l'atteinte des objectifs du Plan vélo présenté en mai 2023 : assembler 1,4 million de vélos par an, à l'horizon 2027 et au moins 2 millions par an, à l'horizon 2030.

L'enveloppe de 55 millions d'euros, financée par le plan France 2030, vise non seulement à assembler des vélos, mais également à produire des pièces détachées, notamment des pièces à valeur ajoutée (moteurs, cadres, dérailleurs, transmetteurs). Sans oublier le soutien aux projets innovants en matière d'écoconception, de réemploi, de réparation et d'amélioration de l'impact environnemental des vélos. Pour Roland Lescure, ce plan doit d'ailleurs permettre de « faire de l'industrie circulaire une opportunité d'emploi et de prospérité et pas seulement une opportunité environnementale ». Une première liste de lauréats de cet appel à projets doit être annoncée le 2 septembre 2024, après une sélection opérée par l'Ademe.