Acquisition de véhicules lourds électriques : l'appel à projets est lancé

Le 14 mars, Jean-Baptiste Djebbari, ministre des Transports, a lancé l'appel à projets « Écosystème des véhicules lourds électriques », opéré par l'Agence de la transition écologique (Ademe).

Comme annoncé le mois dernier par le ministère, cet appel à projets vise à soutenir l'acquisition de véhicules lourds électriques et l'installation de bornes de recharge adaptées à leur usage. La subvention pourra atteindre 65 % de l'écart de coût d'acquisition entre le véhicule électrique et un modèle équivalent diesel.

Les véhicules éligibles sont les véhicules 100 % électriques à batterie (des catégories M2, M3, N2, N3) et les navettes urbaines d'un PTAC supérieur à 3,5 tonnes, précise le cahier des charges. Pour les poids lourds électriques, l'aide est plafonnée à 100 000 euros par véhicule et portée à 150 000 euros pour les tracteurs routiers. Pour les cars et bus électriques, l'aide s'élève à 100 000 euros par véhicule. L'installation des bornes de recharge électrique est, quant à elle, soutenue à hauteur de 60 % des coûts d'investissement.

Cet appel à projets s'adresse à tous types d'entités (publiques ou privées) désireuses de participer au déploiement de la mobilité lourde électrique. Il est ouvert jusqu'au 2 décembre 2022, avec deux relèves intermédiaires, les 1er juin et 12 septembre prochains.